Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehidin naaşının götürülmesi KIRIKKALE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:17 Kaynak: AA
- Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Şehidin naaşının götürülmesi KIRIKKALE - Siirt
'in Eruh
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı.
Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Meclis'te HDP-İYİ Parti gerginliği! Çok konuşulacak "ittifak" açıklaması
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi
CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi