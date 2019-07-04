Son Dakika Haberleri: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehidin naaşının götürülmesi KIRIKKALE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma...

- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın naaşının getirilmesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Şehidin naaşının götürülmesi KIRIKKALE - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:17 Kaynak: AA
Jandarma, Siirt, Güncel
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