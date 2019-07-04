Son Dakika Haberleri: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı 2
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı 2

39 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran (25) Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran (25) Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Nur Camii'ndeki törene şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin babası Fuat, annesi Pakize, ağabeyleri Mahmut ve Oktay Baran ile ablası Ayşegül Baran törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında ağladı. Şehidin ağabeyi Mahmut Baran, kardeşinin fotoğrafını öperek, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim. Kurban olurum sana" dedi.
Şehidin cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Kırıkkale şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlandı 2
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:58 Kaynak: DHA
Kırıkkale, Siirt, Güncel
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