Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
1 saat önce
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor Şehidin ağabeyinden yürek burkan söz: " Söz veriyorum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım, ağlarsam namerdim"
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehidin ağabeyinden yürek burkan söz: " Söz
veriyorum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım, ağlarsam namerdim"
Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor
Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum
Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı