Son Dakika Haberleri: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor Şehidin ağabeyinden yürek burkan söz: " Söz veriyorum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım, ağlarsam namerdim"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehidin ağabeyinden yürek burkan söz: " Söz veriyorum ağlamayacağım, düşmana inat ağlamayacağım, ağlarsam namerdim"
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
Jandarma, Söz, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 21:13:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran son yolculuğuna uğurlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]