Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve taziyede bulunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve taziyede bulunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşının götürülmesi

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in yakınlarından görüntüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehidin babası ile sohbet etmesi ANKARA - Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, son yolculuğuna uğurlandı. (2)