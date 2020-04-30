Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve taziyede bulunması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve taziyede bulunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşının götürülmesi
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in yakınlarından görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehidin babası ile sohbet etmesi ANKARA - Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, son yolculuğuna uğurlandı. (2)