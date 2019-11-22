Şehit Jandarma Uzman Kavuş Kaya için mevlit okutuldu

Yol kontrolü ve arama faaliyeti icra ederken sivil aracın çarpması sonucu şehit olan İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya için mevlit okutuldu.

Kayıboyu camisinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından okutulan mevlit programına Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı öncesi okutulan mevlit programında, şehit düşen Uzman Çavuş Kaya ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Mevlidin ardından, Şentürk, Yalçınkaya, Ağaoğlu ve Namal, vatandaşlara helva ikram etti.

Şentürk, görevi başında şehit olan Kaya'ya ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.