Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor
1 saat önce
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:27 Kaynak: İHA
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlanıyor
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