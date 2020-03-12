Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı - Son Dakika

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı

6 saat önce

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı

Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:47 Kaynak: DHA
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