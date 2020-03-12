Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2 - Son Dakika

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2

6 saat önce

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2

Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:05 Kaynak: DHA
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