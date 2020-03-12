Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2 - Son Dakika

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Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2
6 saat önce
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:05 Kaynak: DHA
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş memleketi Hatay'a uğurlandı- 2
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