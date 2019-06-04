Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Yücel, memleketi Adana'da toprağa verildi
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:33 Kaynak: DHA
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Şehit Yücel'in cenazesi Elazığ'da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Eren Yücel'in cenazesi Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Mezarlıkta düzenlenen törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Cabbar ile kardeşi Emre Yücel törende güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Sevtap, kız kardeşi Ebru Yücel ile akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Çelik, aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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Şehit cenazesinin mezarlığa gelişi
Şehit yakınlarının cenaze namazanın olacağı yere gelmesi
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in gelişi
Şehit yakınlarının gözyaşı dökmesi
Şehidin cenaze namazının kılınması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in Cumhurbaşkanıı Erdoğan'ın taziye mesajını dile getirmesi
Şehit cenazesinin defin için götürülmesi
SÜRE: 03'16" BOYUT: 362 MB
Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,
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