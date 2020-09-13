"Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8" operasyonunda bomba yapım düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika

"Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8" operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8" operasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Operasyonda, terör örgütüne ait 41 tüp, iki jeneratör, bir av tüfeği, bir tabanca, 12 EYP düzeneği, iki RPG mühimmatı, 3 RPG sevk fişeği, 460 metre elektrik kablosu, 100 metre infilak fitili, çok sayıda yaşam ve gıda ile örgütsel malzeme ele geçirildi.