"Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8" operasyonunda bomba yapım düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika

"Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8" operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8" operasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Operasyonda, terör örgütüne ait 41 tüp, iki jeneratör, bir av tüfeği, bir tabanca, 12 EYP düzeneği, iki RPG mühimmatı, 3 RPG sevk fişeği, 460 metre elektrik kablosu, 100 metre infilak fitili, çok sayıda yaşam ve gıda ile örgütsel malzeme ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
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