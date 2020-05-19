Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu , Antalya Valisi Münir Karaloğlu , Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen , İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan cenaze töreninde, sosyal mesafe kuralına uyulmasıyla ilgili uyarılar yapıldı.

Törende şehidin annesi Hayriye, babası Mehmet Emin, eşi Secaat, kardeşi Feyza ve 1,5 yaşındaki minik oğlu Mete Çiftçi de hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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