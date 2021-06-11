ŞEHİT KABALAY'IN, ZEYBEK VİDEOSU DUYGULANDIRDI - Son Dakika

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın, bir süre önce zeybek oynarken çekilmiş videosu yürek burktu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen 13 Mayıs'ta İran tarafından teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın, zeybek oynarken çekilmiş videosu, izleyenlerin yüreklerini dağladı. 5 ay önce baba olma sevincini yaşayan Kabalay'ın şehit olmadan bir süre önce görev yaptığı kırsal alanda 'Tavas Zeybeği' oynadığı görüntü, sosyal medyada gündem oldu. Yöresel halk oyununu efe edasıyla oynayan Kabalay'ın izleyenleri duygulandıran görüntüsü, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.