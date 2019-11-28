Son Dakika Haberleri: Şehit kadın pilotun adının yaşatılacağı savaş uçaklı kavşak tamamlandı
Son Dakika Güncel Şehit kadın pilotun adının yaşatılacağı savaş uçaklı kavşak tamamlandı - Son Dakika

Şehit kadın pilotun adının yaşatılacağı savaş uçaklı kavşak tamamlandı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F-4 Fantom tipi savaş uçağı, şehidin adının verileceği kavşağa yerleştirildi.

Şehit kadın pilotun adının yaşatılacağı savaş uçaklı kavşak tamamlandı, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F-4 Fantom tipi savaş uçağı, şehidin adının verileceği kavşağa yerleştirildi. Kavşağın açılışı aralık ayında gerçekleştirilecek.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle uçağın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için çalışma başlatıldı. 2 yıl önce Burdur Belediye meclisinde alınan kararla yürütülen proje kapsamında TSK envanterinden ayrılan F-4 Fantom tipi savaş uçağı, Eskişehir Ana Jet Üssü'nden yaklaşık 1 ay önce Burdur'a getirildi.

Şehir merkezinde İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki Teğmen Ayfer Gök'ün adının verildiği kavşağa yerleştirilen F-4 uçağı, montajlama ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından, 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak törenle kent sakinlerinin beğenisine sunulacak.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Şehidimizin isminin, pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılması için meclisten karar almıştık. F-4 Fantom tipi savaş uçağının sergileneceği alanda peyzaj düzenlemesi ve çalışmalarımızı tamamladık. 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te açılışını yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:20:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit kadın pilotun adının yaşatılacağı savaş uçaklı kavşak tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]