Şehit Kamil ile annesi dualarla anıldı - Son Dakika

Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı kapsamında Şehitkamil Anıtı önünde tören yapıldı. Şehit Kamil'in annesi Hadice Dilek Hanım, mezarı başında Kuran-ı Kerim ve dua ile anıldı. Topçuoğlu Camisi'nde de Şehit Kamil ile annesi için hatim duası ve mevlit programı düzenlendi.



Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü kapsamında 3 ayrı noktada program düzenlendi. İlk program Şehitkamil Meydanı içerisinde yer alan Şehitkamil Anıtı önünde başladı. Şehit Mehmet Kamil ile annesi Hadice Dilek Hanım için gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra çelenk sunumu ve protokol konuşması yapıldı. Konuşmanın ardından Şehitkamil'e Mektup Yarışması neticesinde 1. olan mektup okundu ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. İkinci program, Şehit Kamil'in annesi Hadice Dilek Hanım'ın mezarı başındaydı. Okunan Kuran-ı Kerim ve edilen duaların ardından Topçuoğlu Camisi'nde düzenlenen Şehit Kamil ile annesi için hatim duası ve mevlit programı gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.



Programlara Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Kadir Yeşilkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem Güzelbey, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Şehitkamil Anıtı önündeki törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Bundan tam 100 yıl önce Gaziantep Savunması'nın meşalesinin yakılmasına vesile olan Şehit Mehmet Kamil'i anmak için bir aradayız. Evet, bundan 100 yıl önce bu topraklarda emelleri olanlar, bu toprakları elde etmek adına buradaki atalarımızı, ecdadımızı aç bıraktılar, susuz bıraktılar, silahsız bıraktılar ama bu millet; açlığa direndi, yokluğa direndi, bu toprakları onlara yar etmediler. Bugün yine 100 yıl sonra bu coğrafyada emelleri olanlar, bu emellerini gerçekleştirmek için sınırlarımızda hareketlilik gösteriyor. Bize düşen en önemli görev, bizden sonraki nesillere yani çocuklarımıza, gençlerimize, bu toprakların kolay alınmadığını, bu toprakların vatan olması adına canını seve seve veren, ölüme seve seve koşan atalarını unutmamaları gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Evet, bu topraklarda emellerini gerçekleştiremediler. Çünkü bu topraklar; ölmeyi, şahadete kavuşmayı seve seve kabullenen insanların vatanıydı. Burası, vatan olabilmek adına canını, kanını feda edenlerin vatanıdır. İmanla savaşan, bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Özellikle de bu savunmada annesinin peçesini açmaya yeltenen Fransız'a karşı canını seve seve feda eden Şehit Mehmet Kamil'in şahsında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum." - GAZİANTEP