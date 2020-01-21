Şehit Kamil'in annesi mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Kamil'in annesi mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit Kamil'in annesi mezarı başında anıldı

6 saat önce

Şehit Kamil'in annesinin mezarından görüntüler Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr.

Şehit Kamil'in annesinin mezarından görüntüler

Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Yakar'ın konuşması

Mezara karanfil bırakılması GAZİANTEP - Gaziantep savunmasının kahraman isimlerinden Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek, mezarı başında anıldı.

Şehit Kamil'in annesi mezarı başında anıldı

Hatice Dilek, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:17 Kaynak: AA
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