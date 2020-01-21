Şehit Kamil'in annesi mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Kamil'in annesi mezarı başında anıldı

6 saat önce

Antep savunmasının fitilini ateşleyen Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek mezarı başında anıldı.

Şehit Kamil'in annesi mezarı başında anıldı, System.String[]

Antep savunmasının fitilini ateşleyen Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek mezarı başında anıldı.

Yaklaşık 3 yıl önce kayıp olan mezarı tespit edilen Hatice Dilek için oğlunun şehadetinin 100. yılında anma programı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yakar, Asri Mezarlık'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hatice Dilek'in oğlu Kamil ile 21 Ocak 1920'de babasının evinden çıktıkları sırada 3 Fransız askerinin tacizine uğradığını anlattı. Simitçi kalfası olarak çalışan 14 yaşındaki Kamil'in annesini korumak isterken süngülenerek şehit edildiğini hatırlatan Yakar, şehidin kent için önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Şehit Kamil'in kardeşi Kemal Dilek'in ricası üzerine Hatice Dilek'in kayıp mezarını araştırmaya başladıklarını dile getiren Yakar, "Kemal amca, 'Bu kadar iş yapıyorsunuz. Annemin mezarını yıllardır bulamıyorum. Bulabilir misiniz?' dedi. 2017 yılında belgesel dolayısıyla Kemal amcayı Gaziantep'e getirdik. Mezarı bulduğumuzu söylediğimizde çok mutlu oldu. 93 yaşına rağmen Yasin Suresi'nin 6 sayfasını ezbere okudu. Allah hepsinin mekanını cennet etsin." dedi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Anma programına Hatice Dilek'in torunu Nevin Günaslan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gazeteci Arif Kurt ve vatandaşlar katıldı.

Hatice Dilek kimdir?

Ökkeş Dilek'in ikinci eşi, Kamil'in üvey annesi Hatice Dilek 1892 yılında Gaziantep'te doğdu. Fatma, Zeliha, Münevver, Arif, Nigar, Kemal isminde 6 çocuğu oldu. 1949 yılında hayatını kaybetti.

Hatice Dilek, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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