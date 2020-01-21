Şehit Kamil vefatının 100. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep savunmasının fitilini ateşleyen "Şehit Kamil"in vefatının 100. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmacı-yazar Asım Mıhçıoğlu, "Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetle" isimli programda Şehit Kamil'i anlattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mıhçıoğlu, Gaziantep için çok önemli bir gün olduğunu, Kamil'in 21 Ocak 1920 yılında 3 Fransız askeri tarafından süngülenerek şehit edildiğini anımsattı.

Gaziantep halkının yaklaşık 11 ay geceli gündüzlü mücadele verdiğini anlatan Mıhçıoğlu, şunları kaydetti:

"100 yıl önce 21 Ocak 1920 yılında Fransızların, Kamil'in annesi Hatice Hanım'ın peçesine uzanan ellerini kırmak ve onlara mukavemet göstermek amacıyla şehit olmuş bir Türk gencidir. Kamil'in göstermiş olduğu bu şehadet, cesaret, o zaman Antep halkına nasıl bir kıvılcım, ışık olduysa bugünkü konferansta bulunan misafirlerimize rol model olması açısından Şehit Kamil'in hayatının, yaptıklarının ve o şehadet anında ne için şehit olduğunun anlatılması için bu konferansı gerçekleştirdik."

Programa, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cenk Akın Aksakal, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Sezai Çakır, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.