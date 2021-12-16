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Şehit kanlarıyla sulanan toprak ve al yıldızlı bayrak, Karaman'a ulaştı - Son Dakika

Şehit kanlarıyla sulanan toprak ve al yıldızlı bayrak, Karaman'a ulaştı

16.12.2021 13:43
Şehit kanlarıyla sulanan toprak ve al yıldızlı bayrak, Karaman'a ulaştı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında şehit kanlarıyla sulanmış temsili Gaziantep toprağı ile birlikte ay yıldızlı şanlı bayrağımız, Vali Mehmet Alpaslan Işık tarafından teslim alındı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında şehit kanlarıyla sulanmış temsili Gaziantep toprağı ile birlikte ay yıldızlı şanlı bayrağımız, Vali Mehmet Alpaslan Işık tarafından teslim alındı.

Valilik Makamında gerçekleşen teslim töreni öncesinde görevli öğretmen Nilay Meyveci, Gaziantep halkı adına Heyeti Merkeziye tarafından yazılan "Bu şehirde taş taş üstünde kaldıkça ve bir Türk sağ oldukça bu şehir kapılarını size açmayacak ve Türk'ün kim olduğunu burada da göreceksiniz. Kalemize beyaz bayrak çekmemizi istiyorsunuz. Biz al bayrak çekeriz." mesajını okudu.

Gaziantep'ten yola çıkarak ilimize ulaşan ve kendilerine tevdi edilen görevleri doğrultusunda emanetleri sahibine teslim eden öğretmen Nilay Meyveci ve öğrenci Merve Nur Yılmazer ile bir süre sohbet ederek Karaman'a özgü çeşitli hediyeler veren Vali Işık, Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasında Gaziantep halkının gösterdiği kararlılık ve azmin yanı sıra işgale karşı verilen müstesna ve destansı mücadelenin hafızalarımızdan silinmeyecek kadar muhteşem bir kahramanlık örneği olduğunu söyledi.

Vali Işık, "Bu vatanın bağımsızlığı, birliği ve bekası için gözünü kırpmadan canlarını seve seve feda eden aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Şehit kanlarıyla sulanan toprak ve al yıldızlı bayrak, Karaman'a ulaştı
Şehit kanlarıyla sulanan toprak ve al yıldızlı bayrak, Karaman'a ulaştı
Şehit kanlarıyla sulanan toprak ve al yıldızlı bayrak, Karaman'a ulaştı

Mehmet Alpaslan Işık, Gaziantep, Karaman, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit kanlarıyla sulanan toprak ve al yıldızlı bayrak, Karaman'a ulaştı - Son Dakika


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