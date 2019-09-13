Son Dakika Haberleri: Şehit Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş
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Şehit Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş

1 saat önce

Şehit Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmişMARDİN - Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin videoda, terör saldırısında şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olmadan önce...

Şehit Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş

MARDİN - Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin videoda, terör saldırısında şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olmadan önce gerçekleştirdiği operasyon görüntülerine yer verildi.

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'da yakalanarak Mardin'e getirilen bir terör örgütü PKK mensubunun ifadesi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Artuklu, Savur ve Ömerli ilçeleri kırsalında 12 ayrı noktada yürütülen operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 2 roketatar, 3 dinamit parçası, el yapımı patlayıcı düzenekleri, 7 roketatar sevk fişeği, 12 şarjör, uzun namlulu silahlara ait çok sayıda fişek, gece görüş dürbünü, telsiz, 6 şemsiye, termal kıyafet ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şehit Kansuva timin öncüsü

Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında 7 Eylül'de düzenlenen 'Şafak 127 Operasyonu'nda yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'nın da katıldığı belirtildi. Operasyona ilişkin görüntülerde şehit Kansuva'nın, arama çalışmalarına katıldığı, elinde silahı, sırtında teçhizatı ile time öncülük ettiği görülüyor. Mardin'in Ömerli ilçesinde 7 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düşmüştü.

Evli ve 2 çocuk babası Kansuva'yı şehit eden 3 terörist, Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Şehit Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş

Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
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