Şehit Kaplan'ın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Kaplan'ın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Şehit Kaplan'ın cenazesi memleketine getirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın cenazesi Mersin'e getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın cenazesi Mersin'e getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Van'a oradan askeri uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na getirilen Kaplan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak karayoluyla Mersin'e getirildi.

Toros Devlet Hastanesi'ne getirilen şehit için dua edildi. Bu sıraada bazı şehit yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından omuzlarda taşınarak hastanenin morguna konuldu.

Şehit Kaplan'ın yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi şehit olmuştu.

Şehit Kaplan'ın cenazesi memleketine getirildi

Hakkari, Çukurca, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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