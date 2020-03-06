Şehit kara, son yolculuğuna uğurlandı - ek - Son Dakika

Şehit Kara, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara, memleketi Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran Köyü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Kara için baba ocağı olan Koçkıran köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımıcısı Mücahit Demirtaş, Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgenaral Yücel Özer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5'nci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, ilçe kaymakamları ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin anne ve babası tabuta sarılıp ağladı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ehlibeyt Alimleri Derneği üyesi Zeki Tümay tarafından dua edilip, helallik alındı. Ardından Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Kara'nın cenaze törenine İdlib'de başka bir saldırıda yaralanıp Iğdır'daki evlerine gönderilen gaziler Ercan Babet ile Sefter Güzel Nargün de katıldı.