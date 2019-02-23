Son Dakika Haberleri: Şehit Karagözlü'nün Hiç Göremediği Oğlu 2. Yaşına Bastı

Şehit Karagözlü'nün Hiç Göremediği Oğlu 2. Yaşına Bastı

20 dakika önce

Vezneciler'deki terör saldırısında şehit düşen Cihan Karagözlü'nün hiç göremediği oğlu Bilal Cihan Karagözlü'nün 2. yaş günü, şehidin mesai arkadaşlarının katıldığı bir organizasyonda kutlandı.

Şehit Karagözlü'nün Hiç Göremediği Oğlu 2. Yaşına Bastı, System.String[]
Vezneciler'deki terör saldırısında şehit düşen Cihan Karagözlü'nün hiç göremediği oğlu Bilal Cihan Karagözlü'nün 2. yaş günü, şehidin mesai arkadaşlarının katıldığı bir organizasyonda kutlandı.

İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran 2016'da gerçekleştirilen, 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda şehit olan Kadir Cihan Karagözlü'nün hiç göremediği oğlu 2 yaşına bastı.

Babasıyla aynı adı taşıyan Bilal Cihan Karagözlü için Zeytinburnu'nda bir kafede doğum günü organizasyonu yapıldı. Şehit polis Karagözlü'nün mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları ile AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un da katıldığı organizasyonda, önce Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Doğum günü hediyelerinin verilmesinin ardından, minik Cihan pastasını, babasının mesai arkadaşlarının kucağında üfledi.

Şehidin mesai arkadaşları ve belediye başkanı Arısoy, Cihan'ın doğum gününü kutladı.

Şehidin annesi Mükerrem Karagözlü, oğlunun mesai arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını söylerken duygusal anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:18 Kaynak: AA

Polis, Vezneciler, Güncel
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