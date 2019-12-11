Şehit kardeşinin anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bulundu - Son Dakika
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Şehit kardeşinin anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bulundu

6 saat önce

YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Aşağıcumafakılı köyünde Ali Elhan (53), şehit kardeşi anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bulundu.

Şehit kardeşinin anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bulundu, System.String[]

YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Aşağıcumafakılı köyünde Ali Elhan (53), şehit kardeşi anısına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bulundu.

Köyde oturan Ali Elhan, dün sabah saatlerinde "Biraz dolaşmaya çıkıyorum" diyerek, traktörle evden ayrıldı. Ali Elhan, gece geç saatlerinde eve dönmeyince yakınları armaya çıktı. Uzun aramalar sonucunda Elhan'ın, cansız bedeni şehit kardeşi Resul Elhan anısına köyün girişinde yaptırılan çeşmenin yanında bulundu. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Ali Elhan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Elhan'ın kardeşlerinden Jandarma Astsubay Resul Elhan'ın 21 Temmuz 1996'da Tunceli'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olduğu, diğer kardeşi Süleyman Elhan'ın da geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.


Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:54 Kaynak: DHA
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