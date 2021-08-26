Şehit Kayıkçı'nın adı okulda yaşatılacak - Son Dakika

Şehit Kayıkçı'nın adı okulda yaşatılacak

27 Temmuz 2012'de Diyarbakır/Lice'de vatani görevinin bitmesine 15 gün kala pusu kuran teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu üç silah arkadaşı ile şehit olan Kadir Kayıkçı'nın adı mezun olduğu Cumhuriyet Ortaokulu'nda yaşayacak.

27 Temmuz 2012'de Diyarbakır/ Lice'de vatani görevinin bitmesine 15 gün kala pusu kuran teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu üç silah arkadaşı ile şehit olan Kadir Kayıkçı'nın adı mezun olduğu Cumhuriyet Ortaokulu'nda yaşayacak. Kağıthane Cumhuriyet Ortaokulu'nda Şehit Kayıkçı adına bir köşe yapıldı. DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, şehit yakınları, öğretmenler, veli ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen açılış programında duygu dolu anlar yaşandı.



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