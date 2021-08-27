Şehit Kayıkçı'nın adı okulda yaşatılacak - Son Dakika

Şehit Kayıkçı'nın adı okulda yaşatılacak

Kağıthane Cumhuriyet Ortaokulu'nda vatan uğruna canlarını feda edenler anısına Şehit Köşesi açıldı.

27 Temmuz 2012'de Diyarbakır/ Lice'de vatani görevinin bitmesine 15 gün kala pusu kuran hain teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu üç silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Kadir Kayıkçı'nın adı mezun olduğu Cumhuriyet Ortaokulu'nda yaşayacak. Kağıthane Cumhuriyet Ortaokulu'nda Şehit Kayıkçı adına bir köşe yapıldı. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, şehit yakınları, öğretmenler, veli ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen açılış programında duygu dolu anlar yaşandı.

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