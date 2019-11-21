Son Dakika Haberleri: Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama devam ediyor - Son Dakika

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama devam ediyor

6 saat önce

Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılaması sürüyor.

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama devam ediyor, System.String[]

Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılaması sürüyor.


Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulunurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmedilmişti.


Yoğun güvenlik tedbiri


Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün 8 sanığın yeniden yargılamasına devam ediliyor. Duruşmaya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ve avukatları katıldı.


Şehit Safitürk'ün ailesi ve avukatının da katıldığı davanın görüldüğü Gaziantep Adliyesi'nde yoğun güvenlik tedbirleri alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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