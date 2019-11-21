Son Dakika Haberleri: Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı
Son Dakika Genel Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı - Son Dakika

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

6 saat önce

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladıGAZİANTEP - Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılaması sürüyor.

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

GAZİANTEP - Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılaması sürüyor.

Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulunurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmedilmişti.


Yoğun güvenlik tedbiri

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün 8 sanığın yeniden yargılamasına devam ediliyor.Duruşmaya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ve avukatları katıldı.

Şehit Safitürk'ün ailesi ve avukatının da katıldığı davanın görüldüğü Gaziantep Adliyesi'nde yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

Muhammet Fatih SAFİTÜRK, Gaziantep, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan emsal karar: Yanaktan makas almak tazminat sebebi
Adnan Oktar, cezaevinde de rahat durmadı! Kediciklere mektup göndermiş Son dakika: Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]