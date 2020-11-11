Şehit Kaymakam Safitürk mezarı başında anıldı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ölümünün 4. yılında memleketi Sakarya'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehit kaymakam ve tüm şehitler için dua edilen törende, Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ile bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bu topraklar hep kahramanlar yetiştirdi"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, şehit Safitürk'e dua, minnet ve şükranlarını gönderdiğini söyledi.

Türk milletinin, yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak kadar şerefli bir millet olduğunu vurgulayan Kaldırım, şöyle devam etti:

"Bu topraklar hep kahramanlar, yiğitler, asil insanlar yetiştirdi. Bunun en güzel örneği de Muhammed Fatih kardeşimizdir. Sakarya'nın bağrından çıkmış, bu aziz millete vefa göstermek için hizmet kervanına katılmış, Türkiye'nin değişik yerlerinde çalışmış, hizmet etmiş, görevi başında en onurlu ve şerefli şekilde şehadete yürümüş bir kardeşimizdir. Bu milletin asaletini, şerefini, izzetini şehidimizde görmek mümkündür. Allah kendisinden, ailesinden, eşinden ve yavrularından ebediyen razı olsun."

Ülkenin önemli mücadeleler verdiğini belirten Kaldırım, bu mücadeleyi sorumluluk bilinciyle çok çalışarak, gayret ederek, işin hakkını vererek, gece gündüz uyumadan seferber olarak verdiklerini ifade etti.

Güçlü ve kudretli olunca nasıl başarılı olunacağının en yakın şekilde Azerbaycan'da, Karabağ'da gösterildiğini dile getiren Kaldırım, "Bizim güçlü, kudretli ve kuvvetli olmamız lazım. Bunu sadece bizim için, şehitlerimiz için değil, insanlık için yapmamız lazım. Güçlü bir medeniyet, insanı odağa alan bir medeniyetin evlatları olarak, inşallah bu medeniyetin inşasında da hepimize tarihi sorumluluk düşüyor, bunu da bihakkın yerine getireceğiz." diye konuştu.

Vali Kaldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rabbim bize güzel hizmetler ve akabinde de güzel ölümler nasip eylesin, akıbetimizi hayreylesin, inşallah. Şehidimizi de burada, Sakarya'mızda vefayla, minnetle ebediyete kadar anacağız. Bu milletin gönlünde de zaten taht kurmuştur. Vefakar bir milletiz. Türkiye'nin değişik noktalarında ismi yaşatılmaktadır ama hepsinden öte milletin gönlünde taht kurmuştur, yaşamaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise vatanın, ataların kanıyla yoğrulduğunu ve şehitlerin kanlarıyla bugünlere geldiğini aktararak, "Mevlam bize bu günleri hayır içinde yaşatsın. Evlatlarımıza, canlarımıza bir şey olmadan yükselen trendimizi yakalamayı nasip etsin. Türkiye çok kısa zamanda parmakla gösterilen ülke olmaya namzettir, olmak üzeredir. İşte bunların temelinde şehitlerimiz vardır. Başta Muhammed Fatih Safitürk olmak üzere şehitlerimizin eserleriyle ülke büyüyor." ifadelerini kullandı.

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk de destek için gelenlere teşekkür etti.

Ziyarete gelenlerin, acılarına gül suyu serptiğini ve bir nebze de olsa hafiflettiğini anlatan Safitürk, şehitliğin, hak ve batıl mücadelesinin Hazreti Adem peygamberden bu yana devam ettiğini ifade etti.

Törenin ardından Vali Kaldırım, Başkan Yüce, baba Safitürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kaymakamın mezarına karanfil bıraktı.

Törene, şehit kaymakamın annesi Fatma Safitürk'ün yanı sıra İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğlu, Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.