Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı

11.11.2020 16:23
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı, System.String[]

MARDİN'in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan mezarı başında anma töreni düzenlendi. Düzenlenen programa Şehit Kaymakamın Babası Asım Safitürk, annesi Fatma Safitürk, eşi Ayşegül Safitürk, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Safakıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Programa katılanlara teşekkür eden Asım Safitürk, "Bizim acılarımıza bir nebze de su olsa gül suyu serptiniz, Allah razı olsun. Allah kimsenin başına vermesin ama vatan uğrunda şehit olan var ise o vatan, vatandır. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın ama olacak oluyor. İlgi ve alakanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Böyle anlarda konuşmak zor, bize düşen duadır ve o yiğidi hayır ile yad etmektir. O yiğidimize dua etmek, aile eşrafına sabrı cemiller niyaz etmektir. Malum biz, her birimiz şehit torunuyuz. Şehit torunu olmayan var mı aramızda? Bu vatan dedelerimizin, atalarımızın kanlarıyla yoğrulmuş" diye konuştu. 'BU TOPRAKLAR HEP KAHRAMANLAR YETİŞTİRDİ'Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Biz farklı ve aziz bir milletiz. Yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak kadar da şerefli bir milletiz. Aynı zamanda yeryüzünün en şerefli bayrağına sahibiz çok şükür. Bu topraklar hep kahramanlar, yiğitler yetiştirdi, asil insanlar yetiştirdi. Bunun en güzel örneği de Muhammet Fatih kardeşimizdir. Kahramanımız Muhammet Fatih kardeşimize dualarımızı, minnetlerimizi, şükranlarımızı gönderiyoruz. Böyle güzel evlat yetiştiren kıymetli anne ve babasına şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi. Konuşmalar sırasında şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk gözyaşlarına hakim olamazken, program sonrasında aile bireyleri ve yakınları şehit kaymakamın mezarı başında dua edip, çiçek bıraktı.

Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı

Sakarya, Derik, Fatih, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi         
16:15
Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak         
16:10
Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı         
15:15
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü         
14:34
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı         
13:41
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 16:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei