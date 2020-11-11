Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan mezarı başında anma töreni düzenlendi. Düzenlenen programa Şehit Kaymakamın Babası Asım Safitürk, annesi Fatma Safitürk, eşi Ayşegül Safitürk, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Safakıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Programa katılanlara teşekkür eden Asım Safitürk, "Bizim acılarımıza bir nebze de su olsa gül suyu serptiniz, Allah razı olsun. Allah kimsenin başına vermesin ama vatan uğrunda şehit olan var ise o vatan, vatandır. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın ama olacak oluyor. İlgi ve alakanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.