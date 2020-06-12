Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Cezayı yetersiz buluyorum
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Cezayı yetersiz buluyorum ŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezayı az bulduğunu söyledi.
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Cezayı yetersiz buluyorum
ŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezayı az bulduğunu söyledi.
10 Kasım 2016'da Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makamına konulan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün davasında sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl ceza ile Fikret Deniz'e verilen 5 yıllık ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Şehit Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, verilen cezanın az olduğunu söyledi.
Oğlunun makamında şehit edildiğini belirten Asım Safitürk, 'Yargıtay'ın onayladığı cezayı adil bulmuyorum. Ben hukuksuzluğu Mardin'de buluyorum. Edindiğimiz bulgulara göre hukuk yerini bulmamıştır. 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir'in katilleri olan 5 kişiye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verilirken, benim çocuğum bir ilçede elinde silah yokken ve devleti temsil ederken makamında şehit edildi. Benim çocuğum böyle katledildi. Yetersiz buluyorum ben bu cezayı' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:46 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Cezayı yetersiz buluyorum - Son Dakika
Son Dakika Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı