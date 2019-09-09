Son Dakika Haberleri: Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasından Vali Akbıyık'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasından Vali Akbıyık'a ziyaret

1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasından Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Vali Akbıyık, Asım Safitürk'ü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, sohbet ettiği Safitürk'e yöreye has el dokuması kilim hediye etti.

Vali Akbıyık daha sonra Safitürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çarşı merkezini gezdi.

Muhammed Fatih Safitürk, İdris Akbıyık, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 gün 3 gece süren Midyat Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu Emniyet müdürü, okula başlayan şehit kızını makam aracıyla götürdü Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 16:04:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasından Vali Akbıyık'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]