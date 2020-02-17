Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi, Silopi'de yaşatılıyor - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ismi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan köprüye verildi.

Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce 10 Kasım 2016 günü makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başverimli belde belediyesi tarafından yapılan köprüye verildi.