Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi, Silopi'de yaşatılıyor - Son Dakika
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Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi, Silopi'de yaşatılıyor

6 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ismi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan köprüye verildi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi, Silopi'de yaşatılıyor, System.String[]

MARDİN'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ismi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan köprüye verildi.

Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce 10 Kasım 2016 günü makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başverimli belde belediyesi tarafından yapılan köprüye verildi.

Geçen yıl yıkılan köprünün yerine bu köprüyü inşa ettiklerini anlatan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, "Belediye meclis kararı ile yeni yaptığımız köprüye Derik Kaymakamı şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün ismini verdik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerinde sabır diliyorum" dedi.


Muhammed Fatih Safitürk, Silopi, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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