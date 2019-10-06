Şehit Kaymakam Safitürk Yamaç Paraşütü Festivali

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen yamaç paraşütü festivalinin ikincisi yapıldı.

Derik Kaymakamlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Adana Havacılık Kulübü ve bölge havacılık kulüplerince düzenlenen festival dolayısıyla farklı kentlerden yaklaşık 60 yamaç paraşütü pilotu ilçeye geldi.

Üzerinde şehit Kaymakam Safitürk'ün fotoğrafının olduğu "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı tişörtler giyen sporcular, dev Türk bayrağı açtı.

Hazırlıklarını tamamlayan sporcular daha sonra yamaç paraşüt alanı Ergebaba Tepesi'ne çıkarak uçuş yaptı.

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da pilot eşliğinde Türk bayrağı ile uçuş gerçekleştirdi.

-" Suriye'de yaşanan dram bizler için ders olmalı"

Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güler Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivale Türkiye'nin farklı kentlerinden pilotların ilgi gösterdiğini söyledi.

Derik'ten bütün Türkiye'ye birlik ve beraberliği duyurmak istediklerini belirten Akkaya, "Türk'ü Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i etle tırnak gibiyiz. Biz biriz, bizi bizden ayıramazlar." dedi.

Hainlerin kalleşçe saldırısı sonucu şehit olan Safitürk'ü yad etmek ve anısını yaşatmak için geldiklerini ifade eden Akkaya, şöyle konuştu:

"Buraya 60 pilotumuzla geldik Şimdiye kadar 100'ün üzerinde uçuş gerçekleştirdik. Derik'te olmaktan mutluyuz. Türkiye'nin her yerinden pilot arkadaşımız geldi. Bayrağın altında yaşadığımız için çok şanslıyız. Hemen sınırımızın bitişinde Suriye'de yaşanan dram bizler için ders olmalı. Vatanımıza, bayrağımıza ve milletimize sahip çıkmamız gerekir."

Kale Mahalle Muhtarı Ekrem Erol da bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Bu tür etkinliklerin olması bizleri çok mutlu ediyor. Gerek zeytin festivalleri gerekse diğer festivallerle Derik'in tanıtımına katkı sağlıyor. Derik'in çok güzel şekilde anılmasını istiyoruz. Misafirlerimiz ağırlamaktan gurur ve onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Bugün daha farklı bir duyguyla uçtuk"

Uçuş yapan pilotlardan Nurettin Metin, şehit kaymakamın anısına düzenlenen etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin birçok yerinde etkinliklerine katıldıklarını ama bugünkü etkinliğin kendisine çok farklı duygular yaşattığını aktaran Metin,"Ülkenin bir çok yerinde uçuşlar yaptım ama bugün daha farklı bir duyguyla uçtuk. Onun anısını yaşatmak üzere tişörtler giydik. Gururluyuz, rahmetle yad ediyoruz." dedi.