Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk'ten çarpıcı açıklama

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Podyumda Kalçasını Açan Hatice, Hareketini Neden Yaptığını Açıkladı

Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış

Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz