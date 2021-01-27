Şehit Kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na sert sözler - Son Dakika

Şehit Kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na sert sözler

27.01.2021 14:57
Şehit Kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na sert sözler, System.String[]

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, militan söylemlerini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, militan söylemlerini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Baba Safitürk, "Kaymakamlara, valilere, memleketin ağırlığını taşıyan mülki erkana militan demesi benim kanayan yarama tuz, biber ekmiştir. Şehit bir kaymakam babası olarak bu söylemi hazmedemiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" sözlerini söyleyen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'i savunmasına Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ten tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te yaşanan durum sonrasında, söz konusu eleştirileri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla tepki göstermiş ve daha sonrasında ise İçişleri Bakanlığı, bu sözleri nedeniyle Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Baba Safitürk, Kılıçdaroğlu'nun terörist ve onların liderleri ile birlikte iş birliği içerisinde olduğunu ve bu söylemleri ile birlikte kanayan yarasına tekrardan tuz, biber ektiğini ifade etti. Söylemleri dolayısı ile tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nu kınayan baba Asım Safitürk, mülki erkana militan diyebilen bir adamı milletin cezalandırması gerektiğini belirtti.

Şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir rahatsızlığının olduğunu hissediyorum ve görüyorum. Bakıyor ki bu hizmetlerin önüne geçemiyor, vatandaşın iktidar seçtiği kişileri alaşağı edemiyor, onun için gidiyor bu vatanın polisini, askerini şehit eden teröristler ve onların liderleri ile birlikte iş birliği yapıyor. Daha da ötesinde dışarıya şikayet ediyor yani memleket dışı, memlekete iyi niyetle bakmayan başka devletlere de şikayet ediyor. Bunun rahatsızlığı gayet fazladır. Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesin gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın" dedi.

ZAVALLI KILIÇDAROĞLU HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun kendi rahatsızlığını anlayamadığı ve bunun da farkında olmadığını dile getiren şehit babası Safitürk, "Kendi rahatsızlığını anlamayan bir hasta adam, göremediğini hissetmeyen bir adam, baktığı halde görmüyor. Bu çok büyük bir hastalık, kişi hastalığını kabul eder, doktora gider tedavi olur ama zavallı Kılıçdaroğlu hastalığının farkında değil bu çok zor bir şey. Gerçekleri göremeyen, yürüdüğü yolda asfaltları, üst geçitleri, hastaneleri, okulları, yolları göremeyen birisi ve rahatsızlık var. Onu kendi adamları tedavi ettirmeleri gerekiyor, ben o düşüncedeyim" diye konuştu.

ŞEHİT KAYMAKAM BABASI OLARAK HAZMEDEMİYORUM

Mülki erkana militan demesinin kanayan yarasına tuz, biber ektiğini ve kendisini bu söylemleri dolayısı ile kınadığını belirten Asım Safitürk, "Kaymakamlara, valilere, memleketin ağırlığını taşıyan mülki erkana militan demesi benim kanayan yarama tuz, biber ekmiştir. Ben kendisini kınıyorum. Milletin önünde bu adamın mülki erkana, kaymakamlara, memleket için, millet için çalışanlara böyle bir şeyi demesini şehit bir kaymakam babası olarak bu söylemi hazmedemiyorum. İnşallah kendine gelir özür mü dileyecek ne yapacak zannediyorum duyar bunları ve duysun" şeklinde konuştu.

MÜLKİ ERKANA MİLİTAN DİYEBİLEN BİR ADAMI MİLLET CEZALANDIRSIN

Mülki erkana militan diyen birisini milletin cezalandırması gerektiğini belirten Safitürk, "Herkes duysun; bu adamlar bedavadan geçindiği halde vatana minnettar olması lazımken, hiçbir şey yapmadığı halde sadece eleştiri okları var başka hiçbir şey yok. Ben bunun çok yanlış yolda olduğunu görüyorum. Yanında beraber çalışanların ve aynı partide olanların biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Seçmen olan vatandaşa sesleniyorum; vatanı için şehit olmaya hazır olan diğer mülki erkana militan diyebilen bir adamı milletin cezalandırması lazım" ifadelerini kullandı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu'na sert sözler - Son Dakika


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