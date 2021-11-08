Üye Girişi
Şehit kaymakamın babasının evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor - Son Dakika

Şehit kaymakamın babasının evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

08.11.2021 11:23
Şehit kaymakamın babasının evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

Mardin'in Derik Kaymakamlığına terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Mardin'in Derik Kaymakamlığına terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Baba Safitürk, gazetecilere, evladının şehit oluşunun üzerinden 5 yıl geçtiğini, acılarının hala ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Evlat acısının hiç unutulmadığını vurgulayan Safitürk, "Ateş düştüğü yeri yakar' derler ya bu ateş yanmaya devam ediyor. Hiç unutulmuyor, her geçen gün biraz daha... Bilmiyorum herhalde biz gideriz bu dünyadan, yerimizdeki otlar büyür, adam boyu olur, biz gene unutmayız gibi geliyor. Allah kimsenin başına vermesin. Bu tabi inandığımız bir dava; memleket, millet için. Her dünyaya gelen gidecek ama vatan için şehit olmak bambaşka bir şey." diye konuştu.

Safitürk, Türkiye'nin şüheda yurdu olduğunu, duaların kendilerine manevi yönden güç verdiğini belirterek, "Oğlum dünyaya geldiğinde 40 yaşındaydım. 5 senedir toprakta, ben hala yaşıyorum ama ne lazım, memlekete sahip çıkmak, memleket adamı olmak lazım. Vatan için her şeye feda olsun, ben bu kanaatteyim. Vatan sevgisi imandandır. Bugün her şeyden daha çok vatan için mutlaka birlik ve beraberliğe ihtiyaç var." dedi.

Türkiye'nin yüzde 99 Müslüman ülke olduğunu dile getiren Safitürk, "Düşmanların neler yaptığını görüyoruz. Medyayı her gün dinliyoruz. Dost dediğimiz adamlar, teröristleri silahla donatıyorlar. Milletime sesleniyorum; ne olursunuz vatan sevgisi olanları düşmana karşı destekleyelim." ifadesini kullandı.

"Muhammed, 80 milyonun evladı oldu"

Safitürk, halkın kendilerine itibar gösterdiğini, programlara çağrıldıklarını, hiç yalnız kalmadıklarını, ziyarete gelindiğini dile getirerek, "Vatan sevgisinden, birlikten ve beraberlikten konuşuyoruz, buna çok ihtiyaç var. Bunu anlıyor vatandaşlar, sıkıntısı olanlar anlıyor. Milletin ilgisi unutulmaz bir şey. Çocuğumuz şehitlik mertebesinde değil de şahsi ölümle ölseydi, bizim çocuğumuz olacaktı, şimdi 80 milyonun. Allah razı olsun." dedi.

Oğullarına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Safitürk, "İftiharımızdır, Allah razı olsun milletimizden. Dua ediyoruz. Milletimiz gerçeği gördüğü zaman birleşiyor, onu da görmüş oluyoruz burada. Vatan için şehit olan birisine nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Yeter ki vatan için ortaya çıkalım, sahip çıkan çok olacaktır." diye konuştu.

Muhammed Fatih Safitürk, Mevla, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit kaymakamın babasının evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 11:24 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı 11:02 Bu kadarına da pes! 4 yaşındaki çocuğuna böyle hırsızlık yaptırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı 10:56 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan "Millet İttifakı sımsıkı" mesajı
11:19 Son dakika! Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
11:17 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş
11:17 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş 14 yaşındaki kızın vurulma talimatını öz babası vermiş         
11:18
Binbir zahmetle üretilen defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Binbir zahmetle üretilen defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:05
Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı         
10:58
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek         
10:29
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit kaymakamın babasının evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement