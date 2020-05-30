Şehit kaymakamın hayali sınırları aştı

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtmak istediği Derik zeytinyağında ilk ihracat gerçekleşti.



Derik'te makamında teröristler tarafından tuzaklanan bomba ile şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün bir hayali daha gerçek oldu. Şehit Kaymakam Safitürk'ün dünya markası yapma hayalini kurduğu ve Derik Kaymakamlığı himayesinde Londra'da düzenlenen London İnternational Olive Oil Competitions Yarışmasında medium kategorisinde 430 marka arasında altın madalya ile ödüllendirilen Derik zeytinyağı Tayvan'a ihraç edilerek sınırları aştı.



Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün bir hayalini daha gerçekleştirdiklerini ve Derik zeytininden üretilen zeytinyağının dünya markası olmaya hak kazanmasının ardından gerçekleştirilen ilk ihracattan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Hedeflerinin Derik zeytinyağını tüm dünya ihraç etmek olduğunu belirten Kaymakam Kafkas, "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayali olan zeytinlerimizden elde edilen zeytinyağını, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın destekleriyle gönderildiği İngiltere'de altın madalya ile ödüllendirilmesi ve yurt dışından taleplerin olması ilçe adına gurur verici" dedi. - MARDİN