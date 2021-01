Şehit kaymakamın yakın korumasına 1 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinde kusuru görülen kolluk kuvvetleri ile ilgili davada karar verildi. Safitürk'ün yakın korumasına 1 yıl hapis cezası verilirken, diğer polis memurlarının ise beraatına karar verildi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinde kusuru görülen kolluk kuvvetleri ile ilgili Derik Asliye Mahkemesinde görülen davada karar açıklandı. Duruşmada şehit Kaymakam Safitürk'ün yakın koruması 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Duruşmada diğer polis memurları ise beraat etti.

Karar ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, kaymakamın yakın korumasına 1 yıl ceza verildiğini, bombalı saldırının hayal ürünü olduğuna karar verildiğini söyledi. Safitürk, mahkeme kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Karar sadece yakın koruması Mehmet'e 1 yıllık hapis cezası, bu da erteleme olarak kayıtlara geçirildi. Diğer tüm sanıklara ise beraat verildi. Polislerin yüzde 100, koruma polislerinin, yakın korumaların, makamı koruyan polislerin tamamının yüzde 100 kusurlu, hatalı ve kasıtlı olduklarını beyan etmiş olmasına rağmen bir tek yakın korumaya hapis cezası verildi. Elindeki belgeleri mahkemenin değerlendirmemiş olması çok fazla canımızı sıkmaktadır. Türk milletine izah edilecek bir durum değildir. Bu karara itiraz edeceğiz. İtirazımız neticesinde haklılığımız inşallah gözükecek. Fakat şunun altını üstünü çizerek özellikle söylemek istiyorum, bugünkü karar Mardin Ağır Ceza'da görülen rahmetli şehit kaymakamın iddianamesinde hazırlanmış olan iddiaların tamamının hayal ürünü olduğunu, böyle bir şeyin asla olmadığının tescil edilmiş olduğunu, korumaların ise koruma kuvvetlerinin ve yakın korumanın yüzde 100 hatalı olduklarını üstüne basa basa söyleyip, kararları buna göre vermiş olmalarına rağmen tamamına beraat, 1 tanesine ceza veriliyor. Mahkemenin doğru bir yargılama yaptığına inanmıyoruz. Bunu Türk milleti ile paylaşacağız ve itiraz edeceğiz. Her türlü belge dosyada var. Her türlü belgeyi mahkemeye sunuyoruz. Her türlü belge mahkemenin, hakimin, savcının tescillerine sunulmuş olmasına rağmen cezanın verilmemiş olması bizi üzmektedir" dedi.

(Kübra Nur Atik/İHA)