Şehit kaymakamının anne-babası, oğullarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Fatma ve Asım Safitürk çifti, görevi başında şehit edilen Kaymakam oğulları Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü.

Mardin'in Derik ilçesinde 2016 yılında silahlı saldırıyla şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarını, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan annesi Fatma Safitürk ile babası Asım Safitürk, ziyaret etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen sokağa çıkma izni sayesinde mezarlığa gelebilen çift, dua edip, gözyaşı döktü.