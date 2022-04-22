23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın koltuğuna oturan Şehit Kemal Ortaokulu öğrencisi Esma Yıldırım'ın ilk isteği "Menemen'de daha çok park yapılsın" oldu.

Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, koltuğunu Şehit Kemal Ortaokulu 1'inci sınıf öğrencisi Esma Yıldırım'a bıraktı. Çocuk Başkan'ın ilk isteği Menemen'de park sayısının artırılması olurken, "Parklarda bisiklet yolları, kaykay ve patenler de olsun. Yeşil alanlar artırılsın. Yürüme ve bisiklet yolları çok olsun" dedi.

Başkan Vekili Pehlivan, barınak, yeşil alan ve park konusunda çalışmaların hali hazırda sürdüğünü kaydederek, "Tüm projelerimizde önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Dün de bugün de yarın da bu böyle olacak. Sizler için, sizlerin geleceği için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

BU GURUR HEPİMİZİN

Öte yandan 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Menemen'e gelen Moldova ve Kosovalı çocuklar da, Menemenli çocuklarla birlikte Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret etti. Gelen heyete teşekkür eden Pehlivan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, coşku ve gururla kutluyoruz.Bu coşkuyu bizimle paylaşan kıymetli çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Savaş nedeniyle ülkemize bu bayram gelemeyen çocuklarımızın selamlarını bizlere iletmeye gelen Ukraynalı eğitmenimize özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.