Şehit Keskin Nişancı Sayın İçin Niğde'de Tören Düzenleniyor
42 dakika önce
Suriye'de düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Sayın'ın naaşı memleketi Niğde'ye getirildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:19 Kaynak: İHA
'de düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Sayın'ın naaşı memleketi Niğde
'ye getirildi.
Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Niğde merkeze bağlı Orhanlı
beldesine getirildi. - NİĞDE
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