Son Dakika Haberleri: Şehit Keskin Nişancı Sayın İçin Niğde'de Tören Düzenleniyor

Şehit Keskin Nişancı Sayın İçin Niğde'de Tören Düzenleniyor

42 dakika önce

Suriye'de düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Sayın'ın naaşı memleketi Niğde'ye getirildi.

Şehit Keskin Nişancı Sayın İçin Niğde'de Tören Düzenleniyor, System.String[]
Suriye'de düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Sayın'ın naaşı memleketi Niğde'ye getirildi.

Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Niğde merkeze bağlı Orhanlı beldesine getirildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:19 Kaynak: İHA
Suriye, Niğde, 3. Sayfa
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