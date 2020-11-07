Şehit Kıdıman'ın adı Hatay'da okulda yaşayacak - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrasında zarar gören Büyükoba İlkokulu'nda yapılan onarım çalışmalarının ardından Kızılay Hatay Şubesi Suriye'de şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın da adı yaşayacak.

Geçtiğimiz aylarda Hatay'da çıkan orman yangınlarında büyük zarar gören Büyükoba İlkokulu, yapılan onarımın ardından tekrar öğrencilerin hizmetine açıldı. Kızılay Hatay Şubesi'de bölgede bulunan okulda bir dizi çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'de insani yardım gerçekleştirirken göreve gittiği esnada silahlı saldırı sonrasında şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın adı okulda yaşatılacak. Şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın adına okul içinde kitaplık kurarak, Kızılaycılık ruhunu bilginin ışığında yeni nesillere aktarması planlanırken, yapılan çalışma büyük beğeni topladı. - DÜZCE