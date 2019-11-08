Son Dakika Haberleri: Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi
Son Dakika Güncel Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi

Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi

7 saat önce

Tunceli'de 9 Nisan'da kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan eşine şehadet belgesi takdim edildi.

Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi, System.String[]

Tunceli'de 9 Nisan'da kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan eşine şehadet belgesi takdim edildi.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit Kır'ın eşi Zilan Zerek Kır'a ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Şehadet belgesinin aileye takdim edilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

Jandarma, Tunceli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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