Şehit Kıratlı anısına yapılan kütüphane açıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı anısına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.



2 Ağustos 2019 tarihinde Mardin'de görevi sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı anısına bir firma tarafından memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kütüphane yapıldı. Hazırlanan kütüphanenin açılış töreni ise bugün gerçekleştirildi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilçe protokolü, kurum müdürleri ve şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.



Vatan, millet ve bayrak uğrunda, şehit düşmüş kahramanların hatırasını yaşatmanın önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Biz değerlerine bağlı bir milletiz. Varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimizin şehadeti bizim en önemli değerlerimizden biridir. Bu anlayışla vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerimizi unutmamaya azami gayret gösteriyor, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şunu ifade etmeliyim ki şehit ailesinin yaşadığı acıyı hiç kimse tahmin edemez"dedi.



Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi ve ekibinin anlamlı bir faaliyete imza attığını dile getiren Şerifoğulları,gençleri şehi Kıratlı adına yaptırılan bu kütüphaneden en iyi şekilde istifade edeceğine inandığını söyledi.



Daha sonra Vali Kaldırım ve Başkan Şerifoğulları ile birlikte diğer protokol üyeleri kurdeleyi keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek bilgi aldı. - ELAZIĞ