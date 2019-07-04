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Şehit kızı, babasının adını taşıyan öğrencisini unutmadı

57 dakika önce

Van'da şehit mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın kızı Kübra Arslan, öğretmenliğinin ilk gününde karşılaştığı, babasının adını ve soyadını taşıyan öğrencisini 2 yıl aradan sonra evinde ziyaret etti.

Şehit kızı, babasının adını taşıyan öğrencisini unutmadı, System.String[]
CEMAL AŞAN - Van'da şehit mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın kızı Kübra Arslan, öğretmenliğinin ilk gününde karşılaştığı, babasının adını ve soyadını taşıyan öğrencisini 2 yıl aradan sonra evinde ziyaret etti.
İpekyolu ilçesinde 10 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın kızı Kübra Arslan, 4 ay sonra Tuşba ilçesindeki Mahir Kolyiğit Ortaokulunda ücretli öğretmen olarak göreve başladı.
Bir yandan babasını kaybetmenin acısını yüreğinden atamayan diğer taraftan da hayalini kurduğu öğretmenliğe başlamanın buruk sevincini duyan Arslan, görevinin ilk günü yoklama listesinde Ferhat Arslan ismini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
O günden sonra, babasının hatırasını yaşatan öğrencisiyle yakından ilgilenen, derslerinin durumunu takip eden Arslan, bir sene sonra Milli Eğitim Bakanlığınca sosyal bilgiler öğretmeni olarak Antalya'ya atandı.
Antalya'daki 2 yıllık görev süresinin ardından Van'a dönen Kübra öğretmen, öğrencisi Ferhat Arslan'ı Dereüstü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Arslan, hasret giderdiği öğrencisinin kardeşleri ve annesiyle de görüştü.
"Babam seni arka sırada izleyeceğim demişti"
AA muhabirine açıklamada bulunan Kübra Arslan, öğretmen olarak okula gittiği ilk gün babasıyla yaşadığı anısının gözlerinde canlandığını dile getirdi.
Arslan, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Üniversite 3. sınıftayken babamla balkonda çay içiyorduk. Babam 'Seninle ilgili en büyük hayalim, atandığın okula geleceğim, en arka sıraya oturacağım ve seni izleyeceğim.' dedi gülerek. Ben de güldüm ve 'Böyle bir şey imkansız, sürekli çalışıyorsun, eve bile zor geliyorsun.' dedim. O da 'Orasını Allah bilir.' dedi. Ben okula giderken bunu hatırladım ve 'Allah'ım bir şey olması gerekiyor' dedim. Böyle bir söz vermişti ve sözünü her zaman yerine getiren biriydi. Sınıfa girdim, yoklamayı alırken birden Ferhat ismi ile karşılaştım. İrkildim. Sonra soyismine baktım 'Arslan' yazıyordu. O an büyük şok yaşadım. Çok duygulandım ama öğrencilere fark ettirmedim."
"Ferhat Arslan burada mı?" diye sorduğunda öğrencisinin en arka sıradan elini kaldırdığını belirten Arslan, "O anda babamın dedikleri gözümde canlandı. Ferhat Arslan en arka sırada oturuyordu. Babalar verdikleri sözleri tutuyor. Aklıma Bakara suresinin 154. ayetinin meali geldi. 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz.' Hayatımda unutamadığım böyle bir anım oldu. Burada canlı kanıtı duruyor. Bunu çok fazla kişiye anlatmamıştım." diye konuştu.
Antalya'ya atandıktan sonra öğrencisinin ailevi nedenlerinden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldığını öğrenen Arslan, bundan sonra Ferhat Arslan ve kardeşlerinin eğitimlerini sürdürmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.
"Öğretmenim derslerimle yakından ilgileniyordu"
Ferhat Arslan ise uzun aranın ardından öğretmeniyle karşılaştığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kübra hocamız ilk geldiğinde tanımıyorduk. Bizimle tanıştı. Yoklama sırasında ismimi okudu. Ayağa kalktığımda dikkatle bana baktı. Sonra gülümseyerek dışarı çıktı ve biraz bekledikten sonra geldi. Beni çok seviyordu, derslerimle yakından ilgilendi. Şimdi beni ziyarete geldi. 2 yıl sonra karşılaştık. Daha önce bana babasının adını taşıdığımı söylememişti." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:14 Kaynak: AA
Antalya, Van, Güncel
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