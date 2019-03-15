Şehit Kızı Doğum Gününü Babasının Mezar Başında Kutladı
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in 2 yaşındaki kızı İrem, doğum gününü babasının mezarı başında kutladı.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde, terör örgütü PKK
'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in 2 yaşındaki kızı İrem, doğum gününü babasının mezarı başında kutladı. Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde yaşayan şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in eşi Yeşim Çil, kızı İrem Çil'in doğum gününü eşinin Camızağılı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında kutladı. Kızına aldığı doğum günü pastasına mum diken anne Yeşim Çil, kızına mumları da üfletti. Çil, daha sonra kızıyla birlikte bu anları fotoğrafladı. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:19 Kaynak: İHA
Yapımcı Mustafa Uslu, Aynı Günde Hem Baba Oldu Hem de Dede
İbrahim Tatlıses'ten Doğum Günü İçin Duygusal Mesaj!
Sussex Düşesi Meghan Markle, Doğum İznine Ayrıldı
Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak