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Şehit kızı hafza'yı, emniyet müdürü okula götürdü

1 saat önce

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2015'te Iğdır'da şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin bu yıl eğitim hayatına başlayan kızı Hafza'yı (7) okula makam aracıyla götürdü.

Şehit kızı hafza'yı, emniyet müdürü okula götürdü, System.String[]

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2015'te Iğdır'da şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin bu yıl eğitim hayatına başlayan kızı Hafza'yı (7) okula makam aracıyla götürdü.

Polis memuru İbrahim Derindere, 9 Eylül 2015'te, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda, teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Derindere şehit düştüğünde 3 yaşında olan kızı Hafza, 2019- 2020 eğitim ve öğretim döneminde ilkokula başladı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Hafza'yı yeni eğitim yılının başladığı ilk gün yalnız bırakmadı. Aktaş, Hafza'yı makam aracıyla Çukurova İMKB İlkokulu'na kendisi götürdü. Bu sabah aracıyla şehit İbrahim Derindere'nin evine giden İl Emniyet Müdürü Aktaş, okul için hazırlanan Hafza'ya sürpriz yaptı. Evden çıktığında karşısında polisler ile Aktaş'ı gören Hafza, gözyaşı döktü. Aktaş ise şehit kızına sarılarak, makam aracına bindirip, okula götürdü.

BABASINI KAYBETTİĞİ GÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE OKULA BAŞLADI

Polislere teşekkür eden anne Şeyma Nur Derindere, Hafza'nın, babasının şehit olduğu 9 Eylül'ün 4'üncü yılında okula başladığını söyledi. Derindere, "Kızımı emniyet müdürümüzün okula götüreceğini öğrenince çok mutlu olduk. Eşimin toprağa verildiği günün yıl dönümünde kızım, okula başlıyor. Hafza, sürekli bana 'Tüm polisler benim babam' diyor. Bir kez daha yanımızda olduklarını, bizi unutmadıklarını gösterdiler" dedi.

Zafer Aktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
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