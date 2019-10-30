Şehit kızı kendisine emanet edilen Türk bayrağını komutana verdi

Şehit kızının bayrağı öpüp Albay Yuvalı'ya teslim etmesi öğretmen ve velileri duygulandırdı.

Bugünkü etkinlikte, yaklaşık 2 yıl önce Diyarbakır 'da PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer 'in 5 yaşındaki kızı Aygül Özer, Türk bayrağını İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı'ya verdi.

Etkinlik kapsamında kreşte "bayrak odası" oluşturuldu. Öğrencilerin teslim aldıkları Türk bayrağını ertesi gün bir başka arkadaşlarına devrederek bayrak sevgilerinin pekiştirilmesi hedeflendi.

İlçe merkezindeki Psikolog Emre Başoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, öğrenciler arasında "Bayrak Sevgisi" konulu etkinlik düzenlendi.

Konya 'nın Akşehir ilçesinde, 5 yaşındaki şehit kızı Aygül Özer, kreşte bayrak sevgisi üzerine düzenlen etkinlikte Türk bayrağını, İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı'ya emanet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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