Şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Şehit kızına doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz'ın kızı Ecrin Naz Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz'ın kızı Ecrin Naz Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 27 Ekim 2016'da meydana gelen olayda PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Ahmet Yılmaz'ın kızı Ecrin Naz'a, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından doğum günü sürpriz yapıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin de desteğiyle babası şehit olduğunda 3 aylık olan Ecrin Naz için düzenlenen organizasyonda Ecrin Naz Yılmaz, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyip annesi Esra ile beraber pastayı kesti. Şarkıların söylendiği, hediyelerin verildiği doğum günü organizasyonunda Ecrin Naz Yılmaz'ın mutluluğu gözlerine yansırken, ailesi de emeği geçenlere teşekkür etti.Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, her zaman şehit yakınlarının yanında olacaklarını belirterek, "Şehidimizi minnetle yad ediyoruz. Allah kızımıza da hayırlı uzun ömürler versin. Bizi burada ağırladığı için Esma Yılmaz'a da çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün selamlarını ilettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ecrin'in, tüm şehit ve gazi yakınlarının yanında" dedi.

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Kahramanmaraş, Ecrin Naz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:47 Kaynak: DHA

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