ŞEHİT KIZINA EVİNDE 23 NİSAN KUTLAMASI - Son Dakika

Çekmeköy'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın kızına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından pasta götürüldü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Vefa Grubu gönüllü öğretmenleri, 23 Nisan doğumlu çocuklara bizzat ziyarette bulundu ve hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutladı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın ise selamlarını iletti. Aydoğdu, bugün doğum günü olan öğrenci Irmak Yüce'ye pasta ve hediye götürdü, bayramını kutladı. Ailesi ve kendisi yapılan ziyaret nedeniyle çok teşekkür etti.

Unutulmayan bir diğer çocuk ise 11 Şubat 2019 tarihinde Çekmeköy'de Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasında şehit olan Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın kızı Nur Sevin Kaya'ydı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve Sosyal Vefa Grubu gönüllü öğretmenleri, Kaya ailesinin kapısını çaldı. Nur Sevin Kaya'ya hediye getiren Aydoğdu, küçük kızın bayramını kutladı.